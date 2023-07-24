В Азербайджане увеличены обязанности государства в сфере образования.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании", подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, в число задач государства в сфере образования входят:

- установление правил для обучающихся учреждений профессионального образования смены своей специальности, отчисления или восстановления, а также временного прекращения обучения (предоставление академического отпуска);

- определение правил открытия новых образовательных программ (специальностей) ;

- определение требований к соответствию образовательной программы (специальности) при переходе с одной ступени или уровня образования на другую;

- утверждение порядка прохождения практики студентов высших и средних специальных учебных заведений по специальности;

- организация научно-исследовательской и научно-методической работы в высших учебных заведениях, установление правил и временных норм учебной работы профессорско-преподавательского состава;

- осуществление учебно-методического руководства и контроля за учебными заведениями;

- определение порядка проведения аттестации воспитателей государственных дошкольных образовательных учреждений и проведение аттестации;

-поддержка и поощрение научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях.