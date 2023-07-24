В Азербайджане будут утверждены правила организации научно-исследовательской и научно-методической работы в вузах

В Азербайджане будут утверждены правила организации научно-исследовательской и научно-методической работы в высших учебных заведениях и норма времени учебной работы профессорско-преподавательского состава.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании"".

Министерство науки и образования Азербайджана в трехмесячный срок должно утвердить правила организации научно-исследовательской и научно-методической работы в высших учебных заведениях и норму времени преподавательской работы профессорско-преподавательского состава.