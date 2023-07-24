Президент Ильхам Алиев: Наша позиция по мирному соглашению заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права

Наша позиция по мирному соглашению (с Арменией - ред.) после окончания Второй Карабахской войны заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права. Мы разработали пять основных международных принципов, которые должны лежать в основе мирного соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

Отметив, что уже несколько раз велись переговоры и они будут продолжены, глава государства подчеркнул: "Единственным основным разногласием этого соглашения было именно то, чтобы мои ранее сказанные слова по поводу Карабаха - то, что он является частью Азербайджана, должны быть официально признаны Арменией. Итак, как я уже сказал, они сказали А, что Карабах - это Азербайджан. Теперь им нужно сказать Б - подписать это соглашение. И после этого соглашение может быть достигнуто. Думаю, что если то, что они (Армения - ред.) говорят, есть то, что они действительно имеют в виду, если это не будет очередным политическим маневром, если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года. Это действительно будет важным геополитическим фактором, который положит конец длительной конфронтации, создаст реальный мир на Кавказе, приведёт к открытию всех коммуникаций".