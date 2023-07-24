Президент Ильхам Алиев: В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой Карабахской войне

В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой Карабахской войне. То есть, мы показывали, что можем побеждать. Это стало очень важным фактором патриотизма в Азербайджане, потому что победы наших спортсменов, поднятие нашего флага наполняет нас эмоциями и гордостью. Патриотизм молодого поколения являлся важным фактором, так как я чётко осознавал, что без этого мы не сможем победить.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.