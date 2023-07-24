Президент Ильхам Алиев: Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий

Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"В 2017 году мы также провели Игры исламской солидарности. Можете себе представить - I Европейские игры в 2015 году и Игры исламской солидарности в 2017 году - в одном городе за два года. И это также является демонстрацией того, что представляет собой Азербайджан, который находится на стыке Европы и Азии. Республика является как частью мусульманского мира, так и частью Европы. Наша страна обладает очень уникальным местоположением. Политика страны и состояние её общества являются отражением этого", - отметил глава государства.