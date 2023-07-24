В детских садах Азербайджана будет организована логопедическая служба

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана обеспечит организацию логопедической службы в детских садах.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в "Положении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики", утвержденном Указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно уставу, Агентство имеет следующие обязанности:

- осуществлять контроль за организацией создания соответствующих условий в образовательном процессе для лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях;

- создание районных, городских психолого-медико-педагогических комиссий и организация их деятельности;

- обеспечение контроля за организацией необходимой вспомогательной службы в процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение организации логопедической службы с целью оказания помощи обучающимся с нарушениями речи.