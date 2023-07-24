Увеличены обязанности Министерства науки и образования Азербайджана

Увеличены обязанности Министерства науки и образования.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в новом "Положении о Министерстве науки и образования", которое было подтверждено подписанным сегодня указом Президента Ильхама Алиева.

Таким образом, в соответствии с направлениями деятельности, определенными Положением, в задачи министерства войдут:

- выполнение задач, вытекающих из нормотворческой деятельности в соответствующей области;

- участие в разработке государственных программ, стратегий, национальных планов действий, концепций по развитию соответствующей области и определении приоритетных направлений развития этой области, а также обеспечение реализации этих документов;

- принятие мер для выполнения обязательств по международным договорам в соответствующей области, за которые выступает Азербайджанская Республика;

- организация обмена студентами и преподавателями между научными учреждениями и организациями, учебными заведениями и зарубежными научными учреждениями и организациями, учебными заведениями;

- обеспечение интеграции национальной системы образования в мировую систему образования и создание условий и среды обучения, соответствующих международным стандартам;

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