https://news.day.az/officialchronicle/1584054.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Вардиса Вардиноянниса
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Вардиса Вардиноянниса
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Вардиса Вардиноянниса в связи с кончиной Марианны Вардинояннис.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке.
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