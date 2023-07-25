Омбудсмен Азербайджана наделяется новыми полномочиями

Уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджана предоставляются новые полномочия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О Конституционном суде", утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно внесенному изменению в закон "О Конституционном суде", на запрос уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики по вопросу, предусмотренному пунктом 4 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики о рассмотрении Конституционным судом решения Верховного Суда Азербайджанской Республики будет дан ответ в случаях, если это основано на нормативном правовом акте, не соответствующем Конституции или законам Азербайджанской Республики.