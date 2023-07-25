В Азербайджане отменен возрастной ценз для судей Конституционного суда
В Азербайджане отменен возрастной ценз для судей Конституционного суда.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О Конституционном суде", утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно данной поправке возрастной ценз отменяется.
Таким образом, судьей Конституционного суда может стать гражданин Азербайджанской Республики, имеющий высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более 5 лет, имеющий право участвовать в выборах в соответствии с частью I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики.
До настоящего времени судьей Конституционного суда мог быть гражданин Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, имеющий право участвовать в выборах, имеющий высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более 5 лет в соответствии с частью I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики.
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