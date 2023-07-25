Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис в связи с ее кончиной.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке.