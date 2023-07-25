Расширены полномочия омбудсмена Азербайджана

Расширены полномочия уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил Конституционный закон "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики"".

Согласно документу, омбудсмен сможет осуществлять функции мониторинга и механизма независимого мониторинга по содействию реализации Конвенции о правах инвалидов и Конвенции о правах ребенка, обеспечению равноправия и предупреждению дискриминации.

Также омбудсмен может провести анализ процесса реализации государственных программ, стратегий, национальных планов действий и концепций в области прав человека, представить свои заключения и предложения в организацию, осуществляющую мониторинг и оценку в соответствующей области.

Согласно закону, за 30 дней до окончания полномочий омбудсмена Президент Азербайджанской Республики представляет в Милли Меджлис (парламент Азербайджанской Республики) кандидатуры трех лиц для избрания одного из них новым омбудсменом. Милли Меджлис в течение 15 дней примет соответствующее решение об избрании омбудсмена.

При этом уполномоченный по правам человека обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить заявителю о принятых мерах и результатах рассмотрения жалобы. В предыдущем законе этот срок составлял 5 рабочих дней.

Кроме того, омбудсмен при рассмотрении жалобы о нарушении права на получение информации может потребовать от владельцев информации предоставить необходимые сведения (документы, материалы) или их копии. Затребованные сведения (документы, материалы) должны быть представлены омбудсмену в течение 5 рабочих дней.