https://news.day.az/officialchronicle/1584166.html Омбудсмен Азербайджана будет застрахован в обязательном порядке в размере 5-летнего должностного оклада
Омбудсмен Азербайджана будет застрахован в обязательном порядке в размере 5-летнего должностного оклада
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) будет застрахован в обязательном порядке в размере 5-летнего должностного оклада.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе "О внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики"", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.
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