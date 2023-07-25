Омбудсмен Азербайджана будет застрахован в обязательном порядке в размере 5-летнего должностного оклада

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) будет застрахован в обязательном порядке в размере 5-летнего должностного оклада.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе "О внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики"", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.