Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады и водонасосных станций электростанции «Шимал»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой эстакады, насосных станций электростанции "Шимал" и малой гидроэлектростанции "Шимал" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала был продемонстрирован видеоролик о работе в области гидроэнергетики в нашей стране.

Президент Открытого акционерного общества "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что за последние 20 лет уровень воды в Каспийском море понизился на два метра, что привело к серьезным трудностям в работе электростанции "Шимал" общей мощностью 800 МВт, являющейся второй по величине электростанцией страны и обеспечивающей электроэнергией более 40 процентов Баку. Это связано с тем, что ежедневное понижение уровня воды создавало серьезную проблему в снабжении станции охлаждающей водой, и полное прекращение в ближайшей перспективе деятельности электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2", вырабатывающих наибольшее количество энергии, становилось неизбежным. Для устранения этой опасности ОАО "Азерэнержи" немедленно приступило к строительству 540-метровой эстакады и двух водонасосных станций, позволяющих брать холодную воду в Каспийском море с глубины 8 метров. Для обеспечения прочности эстакады на дно моря на глубине 20 метров забиты и забетонированы 1000 металлических свай длиной 30 метров каждая.

Было отмечено, что в настоящее время шесть из восьми насосов производительностью 9 тысяч кубометров в час каждый постоянно находятся в рабочем состоянии, а два - в резерве. С помощью насосов в существующий канал закачивается 54 тысячи кубометров низкотемпературной воды, взятой в море с глубины 8,5 метра.

На станциях будет внедрена система SCADA, установлены контрольно-измерительные приборы для автоматического управления и цифровой защиты насосов и клапанов, локальные панели управления, система управления PLC. Кроме того, данная система управления интегрирована в мониторы в кабинете центрального управления, что позволяет дистанционно запускать и открывать насосы, контролировать и регулировать режимы работы оборудования, держать под контролем уровень воды в канале, автоматически открывать и закрывать шандоры.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о малой гидроэлектростанции "Шимал".

Было доведено до внимания, ОАО "Азерэнержи" осуществило еще одно нововведение на территории электростанции "Шимал" общей мощностью 800 МВт, расположенной в поселке Шувелян города Баку, - построило 300-киловольтную малую гидроэлектростанцию, работающую на используемой и сбрасываемой в море охлаждающей воде. Строительство малой гидроэлектростанции велось местными специалистами. Посредством этой станции в течение года будет вырабатываться около 2,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии, которая будет использоваться для хозяйственных нужд электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2". В результате электроэнергия, используемая для внутренних нужд электростанции "Шимал", будет экономиться и передаваться в общую систему.