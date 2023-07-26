https://news.day.az/officialchronicle/1584406.html Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана
Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана
В Азербайджане определен круг лиц, которые будут обеспечены адвокатом за счет государства.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана".
Согласно закону, лицо, не имеющее достаточных средств для оплаты услуг адвоката, имеет право на получение профессиональной юридической помощи за счет государства для представления своих интересов и реализации процессуальных прав.
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