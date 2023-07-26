Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана

В Азербайджане определен круг лиц, которые будут обеспечены адвокатом за счет государства.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана".

Согласно закону, лицо, не имеющее достаточных средств для оплаты услуг адвоката, имеет право на получение профессиональной юридической помощи за счет государства для представления своих интересов и реализации процессуальных прав.