Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сьерра-Леоне

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Маада Био в связи с его переизбранием на пост президента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Сьерра-Леоне.

Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне в русле дружбы в соответствии с интересами наших народов, продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних структурах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа", - говорится в письме.