В Азербайджане со старых автомобилей на таможне будут взимать новый сбор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с изменениями, при таможенном оформлении легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию), с момента выпуска которых минуло 4 года, будет взиматься плата за утилизацию в размере, определяемом соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об отходах".

Закон вступает в силу с 1 февраля 2024 года.