В Азербайджане создается Фонд утилизации автомобилей

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с изменением, в целях стимулирования и поощрения мероприятий по утилизации транспортных средств, органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, создается Фонд утилизации транспортных средств.

Фонд утилизации транспортных средств является целевым бюджетным фондом и финансируется за счет следующих самостоятельных источников поступлений:

утилизационный сбор;

кредиты и гранты;

добровольные пожертвования юридических и физических лиц;

ассигнования международных организаций и других доноров;

другие источники, не запрещенные законом.

Порядок формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств устанавливается органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.