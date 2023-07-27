В Азербайджане будет применена скидка и единовременная выплата за утилизацию автомобилей

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О производственных и бытовых отходах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, будет применяться скидка и единовременная выплата за автомобиль, который был передан на утилизацию.

Оператор в течение 30 рабочих дней со дня представления продавцами транспортных средств документов обеспечивает перечисление соответствующей суммы скидки из Фонда утилизации транспортных средств на счет продавцов транспортных средств. Если сумма примененной скидки превышает договорную стоимость продажи приобретенного автомобиля, избыточная часть суммы скидки продавцам автомобилей не выплачивается.

Лицо, имеющее подтверждающий документ, может получить единовременную выплату в меньшем размере, определяемом органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, взамен скидки на приобретение вновь изготовленного отечественного транспортного средства по выбору.