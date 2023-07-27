Мовлуд Сулейманлы награжден орденом "Шараф"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мовлуда Балакишиева орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанской литературы Мовлуд Сулейман оглы Балакишиев (Мовлуд Сулейманлы) награждается орденом "Шараф".