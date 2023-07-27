https://news.day.az/officialchronicle/1584669.html Мовлуд Сулейманлы награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Мовлуд Сулейманлы награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мовлуда Балакишиева орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанской литературы Мовлуд Сулейман оглы Балакишиев (Мовлуд Сулейманлы) награждается орденом "Шараф".
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