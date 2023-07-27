В Азербайджане оплата обучения ветеранов войны будет осуществляться за счет государственного бюджета

С началом учебного года (2023-2024 гг.) оплата за обучение лиц, получивших звание "Ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики на уровне бакалавриата и магистратуры (основное - базовое высшее медицинское образование и резидентура), а также на платной основе в средних специальных учебных заведениях, будет покрываться за счет средств государственного бюджета в размере расходов на образование, утвержденных Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в связи с оплатой за счет средств государственного бюджета обучения ряда лиц, особо нуждающихся в социальной защите за время их обучения на платной основе в образовательных учреждениях.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2023 года.