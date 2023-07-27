ОАО "Təmiz şəhər" наделено новыми полномочиями.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении Закона Азербайджанской Республики от 24 июня 2023 года № 928-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах"".

Согласно указу, ОАО "Təmiz şəhər" определено оператором по утилизации транспортных средств.