Внесены изменения в состав Комиссии по присуждению премии Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "Об определении нового состава Комиссии по премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики" от 8 апреля 2015 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, были отменены абзацы первой части указа: "Иса Габиббейли - вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана" и "Таир Салахов - народный художник".