В Азербайджане утвержден новый состав Комиссии по государственным наградам

Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении нового состава Комиссии по государственным премиям Азербайджанской Республики в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы" от 24 февраля 2020 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в указ были внесены следующие изменения:

1. Слова "Рамиз Мехтиев" заменить словами "Иса Габиббейли".

2. Слова "Абульфаз Гараев" заменить словами "Адиль Керимли".

3. Слова "Огтай Ширалиев" заменить словами "Теймур Мусаев".

4. Слова "Джейхун Байрамов - министр образования Азербайджанской Республики" заменить словами "Эмин Амруллаев - министр науки и образования Азербайджанской Республики".

5. Слова "Ибрагим Гулиев" заменить словами "Ариф Гашимов".

6. Слова "Иса Габиббейли - первый вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана" заменить словами "Ибрагим Гулиев - вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана".

7. Слова "Омар Эльдаров" заменить словами "Натиг Алиев".

8. Слова "Натиг Алиев - народный художник" заменить словами "Омар Эльдаров - народный художник".