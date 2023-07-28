В Азербайджане изменится порядок ведения воинского учета призывников и военнослужащих.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым Указе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе"" от 13 июня 2023 года № 914-VIQD.

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