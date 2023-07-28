В Азербайджане будет построено Алиджанчайское водохранилище

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Алиджанчайского водохранилища.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.