Яшар Лятифов освобожден от занимаемой должности

Яшар Айдын оглы Лятифов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания