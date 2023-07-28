https://news.day.az/officialchronicle/1585018.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту ОАЭ
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту ОАЭ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Зайеду аль Нахайану в связи с кончиной представителя эмира Абу-Даби шейха Саида бин Заида Аль Нахайана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре