Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Зайеду аль Нахайану в связи с кончиной представителя эмира Абу-Даби шейха Саида бин Заида Аль Нахайана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке.