Сулейман Гасымов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Сулеймана Мехрали оглу Гасымова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Сулейман Мехрали оглу Гасымов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.