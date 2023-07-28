https://news.day.az/officialchronicle/1585021.html Дашгын Искендеров освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Дашгын Искендеров освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Дашгына Алам оглу Искендерова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Дашгын Алам оглу Искандеров освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
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