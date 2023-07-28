Дашгын Искендеров освобожден от занимаемой должности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Дашгына Алам оглу Искендерова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Дашгын Алам оглу Искандеров освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.