Назначен новый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Арзу Сахиб гызы Джавадова назначена вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства Исмаил Фикрет оглу Заргарли назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.