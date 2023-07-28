Бадал Бадалов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Бадала Шамиль оглу Бадалова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Бадал Шамиль оглу Бадалов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.