https://news.day.az/officialchronicle/1585034.html Сулейман Гасымов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Сулейман Гасымов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Сулеймана Мехрали оглу Гасымова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Сулейман Мехрали оглу Гасымов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.
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