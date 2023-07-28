Халик Мамедов освобожден от должности в Государственной нефтяной компании

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Халика Мамедова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Халик Рафи оглу Мамедов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.