https://news.day.az/officialchronicle/1585035.html Халик Мамедов освобожден от должности в Государственной нефтяной компании
Халик Мамедов освобожден от должности в Государственной нефтяной компании
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Халика Мамедова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Халик Рафи оглу Мамедов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
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