https://news.day.az/officialchronicle/1585036.html Зиба Мустафаева назначена вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Зиба Мустафаева назначена вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Зибы Таджеддин гызы Мустафаевой вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Зиба Таджеддин гызы Мустафаева назначена вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана
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