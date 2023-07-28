Зиба Мустафаева назначена вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Зибы Таджеддин гызы Мустафаевой вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Зиба Таджеддин гызы Мустафаева назначена вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана