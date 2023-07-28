https://news.day.az/officialchronicle/1585038.html Пять вице-президентов SOCAR освобождены от занимаемой должности
Пять вице-президентов SOCAR освобождены от занимаемой должности
Пять вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) освобождены от занимаемой должности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения.
Согласно распоряжениям, Яшар Айдын оглу Лятифов, Сулейман Мехрали оглу Гасымов, Дашгын Алам оглу Искендеров, Бадал Шамиль оглу Бадалов и Халик Рафи оглу Мамедов освобождены от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.
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