Пять вице-президентов SOCAR освобождены от занимаемой должности

Пять вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) освобождены от занимаемой должности.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения.

Согласно распоряжениям, Яшар Айдын оглу Лятифов, Сулейман Мехрали оглу Гасымов, Дашгын Алам оглу Искендеров, Бадал Шамиль оглу Бадалов и Халик Рафи оглу Мамедов освобождены от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.