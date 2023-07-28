Бабек Гусейнов назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана

Бабек Эльбениз оглу Гусейнов назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.