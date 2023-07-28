https://news.day.az/officialchronicle/1585040.html Афган Исаев назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Афган Исаев назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Афган Эльчин оглу Исаев назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре