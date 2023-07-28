Анар Мамедов назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Фаррух оглу Мамедова вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Анар Фаррух оглу Мамедов назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.