https://news.day.az/officialchronicle/1585041.html Анар Мамедов назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Анар Мамедов назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Фаррух оглу Мамедова вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Анар Фаррух оглу Мамедов назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.
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