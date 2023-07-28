https://news.day.az/officialchronicle/1585042.html Фуад Мусаев назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Фуад Мусаев назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана - Распоряжение
Фуад Бекир оглу Мусаев назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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