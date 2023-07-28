Президент Ильхам Алиев назначил 7 вице-президентов SOCAR

Назначены семь новых вице-президентов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения.

Согласно распоряжениям, Фуад Бекир оглу Мусаев, Афган Эльчин оглу Исаев, Анар Фаррух оглу Мамедов, Бабек Эльбениз оглу Гусейнов, Исмаил Фикрет оглы Зергерли, Зиба Таджеддин гызы Мустафаева и Арзу Сахиб гызы Джавадова назначены вице-президентами Государственной нефтяной компании Азербайджана.