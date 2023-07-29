https://news.day.az/officialchronicle/1585176.html Увеличена сумма уставного фонда Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана - Указ
Увеличена сумма уставного фонда Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана - Указ
Внесены изменения в "Устав Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, сумма уставного фонда Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана была доведена до 6 783 392 манатов (шесть миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто два).
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