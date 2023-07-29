https://news.day.az/officialchronicle/1585177.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца в связи с его кончиной
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца в связи с его кончиной
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье известного американского журналиста, писателя, публициста Томаса Гольца в связи с его кончиной.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке.
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