Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Томаса Гольца в связи с его кончиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье известного американского журналиста, писателя, публициста Томаса Гольца в связи с его кончиной.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке.