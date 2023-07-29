https://news.day.az/officialchronicle/1585178.html В Азербайджане утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств"
В Азербайджане утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств"
Утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
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