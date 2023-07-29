В Азербайджане утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств"

Утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

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