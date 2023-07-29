https://news.day.az/officialchronicle/1585187.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко с национальным праздником
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко с национальным праздником
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммеду VI, по случаю национального праздника страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре