Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммеду VI, по случаю национального праздника страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.