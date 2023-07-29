Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции

Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева, направленном Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю национального праздника этой страны.

"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционных дружественных отношений между нашими странами, расширения сотрудничества, представляющего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравил Короля Мухаммеда VI и в его лице братский народ Марокко по случаю национального праздника Королевства Марокко, передал самые искренние пожелания.