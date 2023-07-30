Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

29 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора были обсуждены переговоры по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и текущая ситуация в регионе.

Указав, что предпринимаемые армянской стороной провокационные шаги препятствуют мирному процессу, глава государства подчеркнул, что продолжающееся незаконное присутствие вооруженных сил Армении на суверенной территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе.

Глава государства отметил военную провокацию со стороны Армении на пункте перехода через государственную границу "Лачин", обстрел наших пограничников, попытку контрабанды, несанкционированную отправку грузовых автомобилей в Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на выдвинутое азербайджанской стороной предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей, которое было поддержано Европейским Союзом и Международным Комитетом Красного Креста, Армения выступила против всех предложений. Претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией.

Президент Ильхам Алиев отметил неприемлемость того, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями. Глава государства напомнил о том, что азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей, с этой целью в Ходжалы была проведена первая встреча и Азербайджан представил предложение о второй встрече.

Выразив постоянную поддержку США обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, Энтони Блинкен коснулся важности перехода посредством пункта пропуска через государственную границу "Лачин" и других альтернативных путей, значения сохранения положительной динамики в переговорах.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.