Президент Ильхам Алиев: Незаконное присутствие ВС Армении на суверенной территории Азербайджана - источник военной напряженности в регионе

Продолжающееся незаконное присутствие вооруженных сил Армении на суверенной территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства указал, что предпринимаемые армянской стороной провокационные шаги препятствуют мирному процессу.

Президент Ильхам Алиев напомнил и о военной провокации со стороны Армении на пункте перехода через государственную границу "Лачин", обстрел наших пограничников, попытку контрабанды, несанкционированную отправку грузовых автомобилей в Азербайджан.