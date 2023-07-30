https://news.day.az/officialchronicle/1585459.html Энтони Блинкен подчеркнул важность сохранения положительной динамики в переговорах между Азербайджаном и Арменией
Энтони Блинкен подчеркнул важность сохранения положительной динамики в переговорах между Азербайджаном и Арменией
29 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выразив постоянную поддержку США обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, Энтони Блинкен, в частности, коснулся важности перехода посредством пункта пропуска через государственную границу "Лачин" и других альтернативных путей, значения сохранения положительной динамики в переговорах.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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