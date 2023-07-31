https://news.day.az/officialchronicle/1585647.html Учреждены дни городов на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Учреждены дни городов на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Учреждены дни городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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